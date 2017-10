Era la sera del 4 agosto 2009 quando la guardia giurata Gaetano Montanino venne ucciso. L’assassino - Antonio, allora neanche 17enne - era in giro con gli amici per tentare di portare a termine qualche rapina. Montanino quella notte, invece, era in servizio a piazza Mercato, a Napoli. Antonio e il suo gruppo cercarono di sottrargli la pistola, Gaetano reagì e fu ucciso. Ora, otto anni dopo, Lucia, la moglie della guardia giurata, ha deciso di perdonare colui che le portò via il suo uomo per sempre e prendersi cura della sua famiglia. "Amavo tantissimo mio marito. Ma sapere che dal sangue di Gaetano sta nascendo qualcosa di buono mi dà sollievo. Penso sia un miracolo", ha dichiarato la vedova.