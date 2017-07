Napoli: per il Sun è nella classifica dei 10 luoghi più pericolosi al mondo

Napoli è la città più pericolosa dell’Europa Occidentale, e fra le più pericolose al mondo. Lo afferma il quotidiano inglese The Sun: “La Camorra controlla la città”, attacca il giornale. “Se la Mafia siciliana è disciplinata”, prosegue, “la Camorra non ha invece una vera gerarchia: Napoli è come un selvaggio West in cui uccidono perfino ragazzini di 12 anni”. Ecco l'elenco delle città più pericolose.

In America Centrale e Latina vengono segnalate Caracas, in Venezuela, e San Pedro Sula, in Honduras. In Asia Manila (Filippine) e Karachi (Pakistan), in Medioriente Raqqa (Siria), in Africa Mogadiscio (Somalia). Sorprende la menzione di Perth, città australiana ritenuta dal giornale la più pericolosa dell’Oceania. “Uno dei posti più belli del mondo”, spiega il Sun, “è stato fatto a pezzi dalla dipendenza da cristalli di metanfetamina. Ospedali e prigioni sono pieni di persone che hanno ucciso per una dose”.