Napoli, parla la mamma del 15enne aggredito: "Basta violenza"

Venerdì pomeriggio un branco di una quindicina di ragazzi ha pestato a sangue suo figlio riducendolo in fin di vita e costringendolo ad un’operazione di asportazione della milza. Oggi la mamma di Gaetano, il 15enne aggredito nella metropolitana di Napoli, alla stazione di Chiaiano, parla a Mattino Cinque ricostruendo quei terribili momenti: "Stava aspettando il pullman alla metro di Chiaiano e si sono avvicinati alcuni ragazzi, gli hanno chiesto di dove fosse e cosa facesse e al non rispondere di Gaetano lo hanno strattonato e malmenato", spiega la donna che racconta poi come il figlio sia riuscito a tornare da solo a casa nonostante un’emorragia interna. "Ora sta bene, è cosciente ma poteva andare peggio. Non siamo tutelati e tutto ciò deve finire, non possono accadere cose come queste ogni 15 giorni".