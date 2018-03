Napoli, nigeriano aggredisce passanti: 3 feriti, uno è grave ma non rischia la vita

Con il coccio di una bottiglia ha ferito tre persone, di cui una è grave a Napoli . Protagonista della vicenda è un giovane nigeriano, di 20anni, che è stato subito dopo bloccato dalla polizia. I tre feriti sono stati portati in ospedale; uno è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Anche lo straniero è stato condotto in ospedale: ancora da accertare le cause dell'aggressione . Si stanno valutando le condizioni fisiche e psicologiche dell'uomo.

La persona operata in ospedale non è in pericolo di vita. E' un uomo di 39 anni: ha riportato una ferita alla nuca. Le altre due persone hanno riportato ferite guaribili in 10 e in tre giorni. Il primo per una ferita al volto e il secondo per un trauma contusivo. L'aggressore, hanno accertato gli agenti della questura, è residente in un centro di accoglienza migranti di Avellino. La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori.