Napoli, muore insegnante: si sospetta caso di meningite

Un'insegnante di 58 anni è morta nella notte all'ospedale Cotugno di Napoli, per una sospetta meningite batterica. La donna, residente a Marigliano, insegnava in una scuola elementare del posto, in località Faibano, che è stata immediatamente chiusa dal sindaco Antonio Carpino, non appena ha ricevuto la comunicazione. Bambini, insegnanti e personale scolastico, ha fatto sapere il primo cittadino, sono già stati sottoposti alla profilassi del caso.