Un esperimento per dimostrare l'inaffidabilità dei parcheggiatori abusivi: lo ha fatto Luca Abete di Striscia la Notizia. L'inviato si è recato a Napoli, per la precisione in via Marina nei pressi dell'Università L'Orientale, dove piazzette, larghi e marciapiedi sono invasi da auto posteggiate. Con l'aiuto di due complici, ha messo in atto l'esperimento: il primo complice parcheggia l'auto, l'affida al parcheggiatore lasciandogli le chiavi e va via. Dopo poco, l'altro complice ritira la macchina lasciata dal primo. Il parcheggiatore gli indica le chiavi e l'uomo va via. Ma all'arrivo del proprietario si scopre il furto. Così interviene Abete per dimostrare come sia possibili per i malintenzionati imbrogliare anche un parcheggiatore di esperienze come quello di via Marina. Affidare le proprie auto ad abusivi non è una garanzia. Anzi, il rischio è sempre dietro l'angolo.