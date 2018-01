Napoli, lancio di uova e pietre contro Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito assieme alla sua troupe a Napoli, nel rione Traiano, mentre era impegnato in uno dei suoi servizi sullo spaccio di droga. Insulti, lancio di uova e pietre oltre a un tentativo di bloccare l’auto su cui viaggiavano. In questo modo un gruppo di una decina di persone, tra cui anche un ragazzo minorenne, hanno tentato di aggredire fisicamente il noto inviato di Striscia la Notizia che fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine. Il servizio andato in onda mostra solo una parte dell’episodio che verrà mandato in onda interamente nella puntata di questa sera.