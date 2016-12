Napoli, la strada della rapina intitolata al muratore ucraino ucciso

Una strada e una medaglia d'oro al valore civile. Queste le prime proposte concrete per rendere onore ad Anatolij Korol, il muratore ucraino di 38 anni che sabato scorso, a Castello di Cisterna (Napoli), è stato ucciso mentre tentava di sventare una rapina in un supermercato. Intanto, proprio il proprietario del punto vendita ha consegnato alla figlia di 15 anni dell'uomo i soldi persi dagli assassini del padre.

La proposta del sindaco - Dopo il lutto cittadino, l'idea di Clemente Sorrentino, sindaco del paese campano, è quella d'intitolare al muratore ucraino proprio via Selva, la via della rapina: "Vogliamo ricordare il gesto eroico di Anatolij, in modo che tutti ne avranno memoria".