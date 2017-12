Terzo atto vandalico in pochi giorni. Non trova pace l'albero di Natale della galleria Umberto I di Napoli. Dopo essere stato rubato e ritrovato, riabbattuto una seconda volta e rialzato dai suoi strenui difensori, questa notte l’abete ha subito un terzo raid. "Lo rimetteremo al suo posto come abbiamo sempre fatto, però c'è da domandarsi come pensano di poter essere credibili nel controllo del territorio e nella lotta alla criminalità la Prefettura e la Questura quando non riescono neanche a impedire alle baby gang dei Quartieri Spagnoli di abbattere gli alberi di Natale in pieno centro cittadino", ha scritto su Facebook Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale dei Verdi.