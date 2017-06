Napoli, in sella a uno scooter con il figlio di quattro anni scippa una donna

Era alla guida di uno scooter con in braccio il figlio di 4 anni. E nonostante ciò non esitò ad aggredire una passante straniera per strapparle la borsa. Il fatto è accaduto lo scorso 27 maggio a Volla, nel Napoletano. E a distanza di un mese, anche grazie alle immagini ripresa dai sistemi di videosorveglianza, i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile.

L'aggressore è un 27enne di Napoli al quale i militari oggi hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Nola. Il giovane ha assalito una passante straniera e, cercando di strapparle la borsa portata a tracolla, l'aveva fatta cadere a terra, trascinata e picchiata per costringerla a mollare la presa, procurandole diversi traumi al corpo giudicati guaribili in otto giorni. Inutile anche il tentativo dell'amica di trarla in salvo. Ora l'uomo si trova nel carcere di Poggioreale.