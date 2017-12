In principio fu la bomba Maradona, poi quella Careca, il razzo Bin Laden...Stavolta il botto dell'anno è Kim 'o coreano: un ordigno che porta il nome del dittatore coreano Kim Jong Un, l'ultimo personaggio finito sul presepe napoletano di Via San Gregorio Armeno, raffigurato proprio con un missile fra le mani. Un petardo decisamente molto pericoloso, a differenza invece dell'innocuo botto colorato Mertens, denominato così in onore del calciatore belga.