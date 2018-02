Napoli, consegnato alla Curia dossier su casi di omosessualità tra sacerdoti

"Nel corso di questa settimana, è stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli un dossier di denuncia di casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune Diocesi italiane". Lo afferma la Curia partenopea in una nota. "Il materiale - si legge - verrà opportunamente esaminato per essere trasmesso alle Diocesi interessate per le eventuali necessarie valutazioni".

Nei giorni scorsi il sito Gaynews aveva riferito che un dossier di 1200 pagine che svelerebbe una rete hot di preti gay da Roma a Catania sarebbe stato consegnato alla Curia di Napoli. Si parlerebbe di app per incontri e di festini in canonica. Il sito aveva riferito che il dossier è stato messo a punto da un giovane escort, che abita a Napoli, già noto alle cronache per avere svelato i presunti traffici di don Luca Morini, soprannominato "don Euro".



Ora il nuovo dossier coinvolgerebbe una sessantina di prelati, diocesani e appartenenti a diversi ordini religiosi, per lo più campani ma non solo. Secondo il sito Gaynews.it, per ognuno di questi preti ci sarebbe una scheda personale e una documentazione allegata anche con screenshot di conversioni attraverso smartphone.