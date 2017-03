Napoli, "case popolari alla camorra": bufera su De Magistris

Antonio Landieri è il nome del 25enne ucciso per sbaglio nel 2004 mentre giocava a biliardino. Ad uno dei suoi presunti assassini, accusato di vari reati, è stata ora assegnata una casa popolare a Scampia. E non è l'unico caso: sono almeno tre i nuclei in odore di camorra che hanno vinto il bando destinato agli abitanti delle "famose" Vele. Una vicenda che ha fatto scoppiare la polemica e che ha messo sotto accusa il sindaco De Magistris.

"Andiamo orgogliosi del fatto che, in un contesto difficile e con leggi complicate, abbiamo gestito in piena trasparenza e correttezza le assegnazioni", ha commentato il primo cittadino. Ma la sua difesa non ha placato gli animi e, sul tema, è intervenuto il ministro per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti: "Chi si è macchiato di crimini di camorra non può passare avanti ai cittadini onesti".