Napoli, banda del buco fa irruzione nelle Poste centrali

Almeno quattro persone armate, che indossavano tute bianche e passamontagna, hanno fatto irruzione nelle Poste centrali di Napoli, in piazza Matteotti. I malviventi sono sbucati dal pavimento in una stanza, alle spalle delle casse, e sono riusciti a impossessarsi di alcuni plichi contenenti il denaro per i pagamenti delle pensioni. La banda del buco è poi fuggita attraverso lo stesso cunicolo. Alcuni dipendenti hanno avvertito lievi malori.