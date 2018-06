Napoli, ballottaggi amministrative: spari tra la folla a un comizio

Tra i cittadini presenti al comizio, ad aver visto una pistola puntata a pochi centimetri dal suo naso c'è il coordinatore della Lista "Mai più Terra dei Fuochi" Angelo Ferrillo, già in passato attivista dei Cinque Stelle (poi finito in causa con il Movimento).



Arrivano due centauri su una Transalp nera, coperti da caschi integrali, racconta Ferrillo a Repubblica: "Ero a pochissima distanza dal retropalco. In pochi istanti ho visto scorrere sotto i miei occhi un film di camorra. Due uomini su una Transalp, uno ha tirato fuori la pistola e sparava mentre erano in corsa. A un certo punto ho visto che puntavano qualcosa, mi sono sentito sotto tiro, co sentito altri spari. Per un attimo ho sperato che fossero colpi a salve. Ma poi ho visto le ogive. I carabinieri hanno riscontrato i fori in alcune auto, una scena pazzesca, assurda. Non è possibile dover fronteggiare tutto questo".



Ferrillo lancia un appello a Salvini e a Mattarella. "Non auguro a nessuno di vedersi puntare la pistola contro e sentire esplodere i colpi. Grazie a Dio sono ancora qui a raccontarlo".