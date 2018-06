Napoli, auto schiaccia due stranieri a bordo di un traghetto: un morto

Un cittadino indonesiano di 79 anni è morto sul colpo, la connazionale che si trovava con lui è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli. Secondo quanto si è appreso, è intubata e dovrà essere operata a causa di un politrauma e delle diverse ferite riportate. Ne sono seguiti momenti di grande terrore e panico tra le tante persone presenti mentre sul posto si recavano i mezzi di soccorso, tra 118, vigili del fuoco e polizia che stava vigilando sulla situazione dell'ordine pubblico proprio in relazione alla manifestazione "Porto aperto". L'iniziativa è stata immediatamente sospesa per lutto. Cancellata anche l'esibizione di un gruppo musicale. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, Pietro Spirito, ha testimoniato "solidarietà e vicinanza alla vittima ed alla persona ferita".



Sul posto le forze dell'ordine ed in particolare gli uomini della Capitaneria di Porto cui è demandata l'indagine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La società GNV, cui appartiene la nave, ha diffuso un comunicato per spiegare che, "durante le operazioni di imbarco, si è verificato un incidente a bordo della nave GNV Atlas in partenza dal porto di Napoli e diretta a Palermo. L'incidente ha procurato gravi conseguenze per due dei passeggeri coinvolti, uno dei quali ha perso la vita; un secondo passeggero è attualmente ricoverato in ospedale. La nave è attualmente ferma nel porto di Napoli per permettere gli accertamenti già in corso da parte delle Autorità marittime e giudiziarie, a cui la Compagnia sta prestando la massima collaborazione. GNV esprime il proprio cordoglio ai famigliari del passeggero scomparso a cui sta assicurando il pieno supporto, così come a tutti i passeggeri e agli accompagnatori coinvolti".