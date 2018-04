Napoli, arrestato lo spacciatore ripreso da Striscia la Notizia

I carabinieri hanno arrestato per spaccio al Parco Verde di Caivano (Napoli) Gennaro Febbraio , 31 anni , uno dei protagonisti del servizio anti-droga di Striscia la Notizia dello scorso gennaio che era terminato con l'aggressione alla troupe dell'inviato Vittorio Brumotti . Prima di finire in manette Febbraio ha aggredito gli uomini delle forze dell'ordine sui quali sono stati anche lanciati secchi d'acqua dai balconi per impedire l'arresto dello spacciatore.

Febbraio è stato sorpreso mentre stava spacciando. Quando ha visto i carabinieri ha cercato di far sparire 36 dosi di cocaina e 5 di crack. Poi ha aggredito gli agenti che lo stavano ammanettando mentre su di loro piombavano secchiate d'acqua dai balconi. Lo scorso gennaio Febbraio era stato protagonista, insieme ad altri spacciatori, di un servizio di Striscia la Notizia sullo spaccio a Parco Verde di Caivano. In quell'occasione era stata aggredita la troupe di Vittorio Brumotti. Per l'aggressione i carabinieri avevano arrestato una persona, denunciato un'altra e identificato un minore di 14 anni, non imputabile, che lanciò una sedia contro l'auto di Striscia