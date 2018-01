Napoli, abusa della cugina 22enne in auto: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 25enne che ha abusato della cugina di primo grado in auto a Marano di Napoli. L'accusa è di violenza sessuale aggravata, lesioni e minacce. Dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Pozzuoli insieme ad alcuni amici, lui si è offerto di accompagnare tutti a casa e, quando è rimasto solo in auto con la cugina, approfittando della confusione dovuta probabilmente all'assunzione di qualche drink, ha abusato di lei.