Napoli, a scuola allieva malata Hiv

Potrà andare a scuola la ragazzina malata di Aids a cui una scuola media statale del Napoletano ha offerto "l'apprendimento a distanza". Lo assicura il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, annunciando che "l'allieva entrerà in classe nei prossimi giorni. E quella città gliene darà la possibilità. E se la sua iscrizione è stata rifiutata non per un ritardo tecnico ma per altro, il dirigente che ne è responsabile pagherà per questo".