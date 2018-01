Napoli, 17 rapine in 2 mesi: presi 7 componenti di una baby gang

Una baby gang composta da 7 ragazzi, di cui 4 minorenni, è accusata di avere commesso 17 rapine in due mesi nel Napoletano. A notificare ai 7 le misure cautelari sono stati i carabinieri di Castello di Cisterna. Il gruppo "colpiva" nelle stazioni ferroviarie e nei pressi dei bar, utilizzando a turno una pistola giocattolo che usavano per minacciare i malcapitati e farsi consegnare il cellulare. Le loro vittime erano per lo più coetanei.