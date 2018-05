Napoli, 13enne ricoverato in ospedale in coma etilico

Un 13enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata dopo essere finito in coma etilico. E' accaduto sabato sera nel Napoletano: il ragazzino di San Sebastiano al Vesuvio avrebbe assunto alcol e droga prima di perdere i sensi in strada. Alcuni passanti lo hanno trovato in stato di incoscienza e hanno chiamato i soccorsi. Trasportato all'ospedale pediatrico Santobono, non è in pericolo di vita.