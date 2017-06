"Continuerò lo stesso la mia vita. Continuerò a occuparmi di mio figlio, che ha 5 anni e mezzo, come ho sempre fatto". E' comprensibilmente amareggiata, Nadia Murineddu, la 38enne della provincia di Sassari rimasta all'altare nella vana attesa dell'arrivo del futuro consorte, Giovanni Delogu, militare di stanza a Poglina, costa sud di Alghero.

La storia ha fatto il giro del Paese, soprattutto dei social. Ora lei ha trovato il coraggio di apparire in televisione per raccontare la sua sventura, e lo ha fatto a "Dalla vostra parte". "Ho realizzato che non sarebbe finita bene nel momento in cui mi ha chiamato per dirmi che sarebbe dovuto rientrare in caserma - dice - Da allora non lo ho più sentito".

Quindi prosegue: "Sposarsi è stata una scelta di entrambi: io non ho costretto nessuno ad arrivare all'altare. Avrebbe dovuto pensarci prima". E sulla possibilità di perdonarlo, Nadia non ha dubbi: "Mai, non sono cose che si possono perdonare. Per me e per la mia famiglia è stato un grande dolore".