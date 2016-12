Musulmani d'Italia in piazza: "Sconfiggiamo insieme il cancro del terrorismo"

"No all'Isis, no al terrorismo" - "No all'Isis, no al terrorismo, noi ci siamo. Non abbiate paura di noi", hanno gridato i manifestanti in piazza Santi Apostoli. "E' giusto, è così", ha commentato un marocchino che vive a Roma.



"Denunciamo l'uso dell'Islam per la violenza" - "I musulmani onesti denunciano l'abuso della nostro religione per la violenza", ha sottolineato l'Imam Pallavicini, vicepresidente del Coreis, Comunità religiosa islamica italiana, tra i promotori della manifestazione "Not In My Name".



"Insieme battiamo il cancro del terrorismo" - "Stiamo dimostrando che abbiamo superato la paura e lo choc degli attentati, perché l'obiettivo dei terroristi è farci vivere nella paura. Assieme possiamo battere questo cancro dell'umanità", ha detto dal palco di "Not in My Name" a Roma il presidente Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii) e Imam di Firenze Izzedin Elzir.



Mattarella: "Non ci piegheremo" - "Gli assassini vogliono piegarci facendoci rinunciare ai valori di solidarietà e al nostro umanesimo. Noi non ci piegheremo". Questo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella letto in occasione della manifestazione "Not in My Name", organizzata a Roma dalle comunità islamiche per condannare il terrorismo jihadista. "La prospettiva della guerra di civiltà non ci appartiene e va respinta con forza dall'Europa", ha aggiunto.



Boldrini: "Manifestazione isola chi predica l'odio" - La presidente della Camera Laura Boldrini ha commentato: "Iniziative come la vostra, rivendicando che i terroristi non operano in nome dei musulmani, sono fondamentali anche per smentire e isolare coloro che predicano lo scontro di civiltà. Il terrorismo non può avere religione".



Osservatore Romano: "Parole chiare dai musulmani italiani" - "I musulmani italiani, accusati da alcune parti di restare silenziosi o passivi di fronte al terrorismo, rispondono con parole chiare, con gesti concreti". Così l'Osservatore Romano commenta la manifestazione dei musulmani d'Italia. "Parole chiare per isolare il terrorismo", è il titolo del giornale della Santa Sede sulla manifestazione.