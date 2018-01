Muore sul binario a Napoli, parla il fratello: "Marco è morto dissanguato lentamente"

“Hanno supplicato per l’arrivo di un’ambulanza”. Così parla ai microfoni di Mattino Cinque Basilio D’Aniello, il fratello di Marco morto dissanguato sui binari della stazione di Napoli a causa di un ritardo nei soccorsi. “Le ambulanze c’erano disponibili, non le hanno mandate. Se tu ascolti quelle telefonate ti fanno venire i brividi di come hanno fatto morire una persona”. La voce di Basilio è rassegnata e segnata dalla sofferenza: “Mia madre è straziata. Chiediamo giustizia, soprattutto perché non capiti più”. “Chissà cosa pensava mio fratello – aggiunge D’Aniello - c’era la polizia sicuramente stanno cercando aiuto. A loro crederanno e arriverà presto un’ambulanza, ma quell’ambulanza non è mai arrivata”.