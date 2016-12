Multe non pagate, Marino: calunnie

19:50 - "Gli attacchi di queste ore sono solo fango gettato contro chi si impegna giorno per giorno". Così Ignazio Marino sul caso delle multe non pagate. "Le tante forze che si oppongono alla nostra azione cercano periodicamente di calunniarmi, per incrinare la mia credibilità", ha aggiunto il sindaco di Roma. "Nel frattempo questa amministrazione sta affrontando dossier strategici per dare sviluppo, lavoro, dignità alla città", ha concluso.