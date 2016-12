Multe cresciute del 956 per cento negli ultimi 3 anni

Il numero di multe comminate in Italia agli automobilisti è salito vertiginosamente negli ultimi tre anni facendo segnare un incremento del +956 per cento. Un record negativo che ci allontana in modo abissale da Germania Gran Bretagna e Francia, paesi che hanno fatto registrare aumenti compresi fra il 10 e il 37 per cento. A Milano e Napoli viene elevata una multa ogni 10 secondi, ogni 12 a Roma e Torino. Campobasso, fanalino di coda: una multa solo ogni 24 secondi.

Italiani tutti pirati della strada? No, la verità è che troppo spesso i comuni usano le contravvenzioni per far quadrare i bilanci: è una torta da 1.257 miliardi in tutto, e la metà può essere utilizzata per ripianare i bilanci cittadini. A Milano le multe 2015 hanno fruttato quasi 200 milioni di euro, 60 in più del 2014, l'equivalente di 249 euro per automobilista.