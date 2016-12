Moto contro auto, muore 20enne

Un motociclista di 25 anni, Matteo Gazzolo, di Cicagna (Genova), è morto in un incidente stradale. La sua moto si è scontrata con un'auto in manovra. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118: il giovane è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in piazza a San Colombano Certenoli, vicino alla chiesa. Sul posto i carabinieri di Chiavari.