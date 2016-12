Morto Tso, la sorella: "Chi lo ha trattato in maniera disumana paghi"

"Andrea è stato ammanettato, legato, trasportato in ambulanza a testa in giù e non gli è stato prestato il soccorso di cui aveva bisogno. Tutti quelli che hanno fatto queste cose disumane, e chi non ha impedito che accadessero, deve pagare". Così, a Tgcom24, Cristina Soldi, sorella di Andrea, il 45enne morto durante un Tso a Torino. "Andrea non c'è più, il suo sacrificio non deve essere inutile: deve servire perché tutto questo non avvenga ad altri".