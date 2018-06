Morto suicida Bruno Binasco, manager coinvolto in Tangentopoli

Il 73enne Bruno Binasco, manager arrestato sei volte nell'ambito delle inchieste di Mani pulite, si è suicidato impiccandosi nella sua abitazione di Tortona (Alessandria). In casa non sarebbero stati trovati biglietti scritti per spiegare i motivi del gesto. Uscito da Tangentopoli con la fedina penale pulita grazie ad assoluzioni e prescrizioni, di recente era stato assolto con Filippo Penati dalle accuse per la vicenda del cosiddetto "sistema Sesto".