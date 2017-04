Morto Sasha, il bimbo malato di cancro conteso tra Italia e Russia

La storia di Sasha era rimbalzata sulle pagine della cronaca per una battaglia legale che aveva coinvolto il governo russo e quello italiano. Il bimbo, infatti, viveva con la mamma e il marito in Italia. Da alcuni anni, però, il suo affidamento era conteso dal padre biologico, che vive in Russia, e da quello acquisito, che vive nel Vicentino. Quest'ultimo, ha lottato tanto per tenere con sé il bambino anche dopo la morte della mamma, avvenuta nel 2013 in seguito a un arresto cardiaco.



Proprio poco fa era riuscito a ottenere l'affidamento di Sasha che, stando a quanto sostenuto dai familiari, voleva restare ed essere curato in Italia. Sasha infatti era amato da tutti, anche nella Clinica di Oncoematologia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova e della Pediatria di Vicenza dove medici e infermieri lo coccolavano - riporta il Gazzettino - ancor di più a causa della contesa a colpi di carte bollate.



La moglie Olga se ne era già andata e Carlo ha persino lasicato il lavoro per stargli vicino: "Lo amo il doppio, sia per lui che per Olga" dice Carlo aiutato nelle amorevoli cure dalla sual mamma, la nonna Vilma. "Mamma dove sei?", le ultime parole del piccolo Sasha.