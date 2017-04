Morto Sasha, il bimbo malato di cancro che disegnava i gatti rossi

La storia di Sasha era rimbalzata sulle pagine della cronaca non solo per la popolarità dei suoi disegni, ma anche per una battaglia legale che aveva coinvolto il governo russo e quello italiano. Il bimbo, infatti, originario dell'Ucraina, viveva con la mamma e il marito in Italia. Da alcuni anni, però, il suo affidamento era conteso dal padre biologico, che vive in Russia, e da quello acquisito, che vive nel Padovano. Quest'ultimo, ha lottato per tenere con sé il bambino anche dopo la morte della mamma, avvenuta nel 2013 in seguito a un arresto cardiaco.



Proprio pochi giorni fa era riuscito a ottenere l'affidamento di Sasha che, stando a quanto sostenuto dai familiari, voleva restare ed essere curato in Italia insieme a quello che non era il papà naturale. I primi anni della malattia, però, li aveva trascorsi negli ospedali dell'Ucraina, dove tra l'altro era nato il progetto "Gatto Rosso". Nel 2014, mentre era ricoverato all'Istituto dei Tumori di Kiev, Sasha aveva cominciato a disegnare gatti rossi per mistificare la malattia. È lì che era venuto a contatto con l'associazione Soleterre, promotrice di un programma per l'oncologia pediatrica.



I suoi disegni, una volta pubblicati in Rete, ottengono un immediato successo e con la vendita su Internet Sasha guadagna abbastanza soldi per le cure. Uno dei principali problemi che devono affrontare le famiglie dei bambini malati di cancro in Ucraina, infatti, è l'alto costo delle medicine, in continuo aumento e non rimborsato dal Servizio sanitario. Sasha, felice per il contributo ricevuto, aveva subito detto ai volontari: "Io voglio aiutare gli altri bambini, ho deciso così". In questo modo i suoi gatti rossi sono diventati protagonisti di una campagna di solidarietà.