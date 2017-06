Morto per otite, la telefonata tra medico e omeopata: è grave, serve antibiotico

"Non se ne parla nemmeno, il bambino è da codice rosso; c'è una grave situazione neurologica in corso. Ora lo portiamo in ospedale." Risponde così il medico del 118 alle richieste del Dott. Mecozzi di non sottoporre nessun antibiotico a Francesco, il bimbo di sette anni affetto da otite. Alla discussione telefonica con l'omeopata segue anche la richiesta della mamma del piccolo di non usare la tachipirina ma i medici si oppongono nuovamente: "Signora, la tachipirina la diamo anche ai neonati."