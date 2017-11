Morto "Faccia da mostro", poliziotto controverso tra mafia e servizi segreti

Ex poliziotto della Squadra Mobile di Palermo, presunto killer di Stato o collegamento tra cosche mafiose e servizi segreti. Giovanni Aiello, noto anche come "Faccia di mostro" per via di uno sfregio causato da una fucilata, è morto all'età di 71 anni sulla spiaggia di Montauro, nel Catanzarese. In congedo dal 1977, Aiello è stato indagato da diverse Procure e dalla Dda di Palermo.