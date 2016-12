Morti sul lavoro, Mattarella: "Inammissibile l'assenza di tutele"

"Ogni morte sul lavoro costituisce una ferita per l'Italia e una perdita irreparabile per l'intera società. Non è ammissibile che non vengano adeguatamente assicurate garanzie e cautele per lo svolgimento sicuro del lavoro". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver appreso la notizia degli incidenti in cui sono morti due operai, a Taranto e a Roma.