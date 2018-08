Morti in torrente, trovati vivi tre giovani dispersi

Sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello. I tre si erano accampati in località Valle d'Impisa, a monte della zona del disastro, dove i cellulari non hanno campo. Un'amica è riuscita infine a contattarli e ha fatto sapere che stanno bene.