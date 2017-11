Morte Riina, Boldrini: mafia non è finita, continuare a contrastarla

"La morte di Riina non vuol certo dire la fine delle mafie. Bisogna continuare a contrastarla con tutte le forze spiegando alla gente che la mafia fa sempre male, anche quando sembra risolvere certi problemi". Lo ha detto il presidente della Camera, Laura Boldrini, a margine del Social Festival di Torino. "Per uscire dalla prospettiva mafiosa bisogna agire non solo con azioni di polizia, ma anche e soprattutto con azioni culturali", ha aggiunto.