8 dicembre 2016 10:37 Morte per meningite a Milano, arriva la conferma: le studentesse contagiate dalla stessa persona Eʼ ciò che emerge dalle analisi dellʼIstituto superiore di Sanità, che ha anche accertato come il batterio responsabile dei decessi sia lo stesso, un sottotipo di meningococco C

Sembra essere giunto a un punto fermo il caso delle due studentesse morte per meningite fulminante a Milano. Le 24enni Alessandra Covezzi e Flavia Roncalli, iscritte alla facoltà di Chimica dell'Università Statale, sono state contagiate dalla stessa persona, ossia un professore o un compagno di corso. E' ciò che emerge dal risultato delle analisi dell'Istituto superiore di Sanità, che ha accertato come il batterio responsabile dei decessi è lo stesso, un sottotipo di meningococco C.



Sebbene non vi sia in proposito una certezza assoluta, poiché il materiale biologico analizzato non era di grande quantità, il Corriere Milano conferma l'ipotesi secondo cui tra gli studenti di Chimica c'è un portatore sano della malattia. Nelle ultime ore, l'Ats (l'Agenzia di tutela della Salute) di Milano sta pensando di allargare la vaccinazione a un totale di 500 tra alunni e docenti.