Morte incinte,Codacons: non casuali

Il Codacons attacca il ministro della Salute Beatrice Lorenzin sul caso delle donne incinte morte negli ospedali italiani. "Cinque vittime in sette giorni non possono in nessun modo essere imputabili al caso - afferma il presidente Carlo Rienzi - e la posizione del ministro è a nostro avviso inadatta". "Mandare gli ispettori negli ospedali non riporterà in vita quelle donne, l'unica misura utile per evitare simili tragedie è prevenire", aggiunge.