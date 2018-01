Morta nel pozzo nel 2008, Cassazione conferma 23 anni al marito

A quasi dieci anni dall'omicidio, la Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 23 anni e mezzo di carcere per l'imprenditore edile Marco Cantini, 45 anni, accusato di avere ucciso la moglie, la 23enne cubana Yanexy Gonzales Guevara. Il cadavere della donna era stato ripescato nel settembre 2008, 12 giorni dopo la scomparsa, in un pozzo a circa 200 metri dalla casa della coppia a Passogatto di Lugo, nel Ravennate.