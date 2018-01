Morta di stenti a Bari, la mamma: "Bugie, Paola stroncata da un arresto cardiaco"

"Mia figlia non voleva uscire perché non aveva nulla da fare ,Paola mangiava e mangiava regolarmente", queste le parole rilasciate in esclusiva a Pomeriggio Cinque dalla mamma di Paola Manchisi, la 31enne morta di stenti a Polignano a Mare in mezzo a immondizia e escrementi di topi. "La gente ci infama, ma mia figlia è morta per un arresto cardiaco. Non c’è mai stato nessun maltrattamento, io amo i miei figli perché li ho messi al mondo e ora me n’è rimasto solo uno", ha concluso la donna visibilmente scosso. Una versione che è ora al vaglio degli inquirenti che indagano la donna e il marito per abbandono di incapace aggravato dalla morte.