Morì per un melanoma, interdetta un'omeopata di Modena

Avrebbe consigliato a una torinese di 53 anni, Marina Lallo, poi deceduta, di curare un melanoma con tisane o altri rimedi omeopatici. Per questo una omeopata modenese è stata interdetta dai pubblici uffici in seguito a un'ordinanza del gip di Torino. La notifica è arrivata anche all'ordine dei medici della provincia emiliana. Un altro medico di Torino è stato già condannato, per la morte della donna, a due anni e sei mesi.