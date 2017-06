Monza, registrati sei casi di morbillo nella struttura dove è morto il bimbo leucemico

Il livello di allerta si è alzato in tutta l'Ats Brianza e i funzionari dell'ufficio prevenzione hanno creato un gruppo di lavoro per monitorare la situazione dei contagi al San Gerardo, ma anche nelle altre strutture della zona e per cercare di limitare la diffusione della malattia.



In un primo momento si era pensato che a contagiare il bimbo leucemico di sette anni fossero stati i suoi fratellini, notizia poi smentita dal primario del San Gerardo Andrea Biondi: “I fratelli non c'entrano, hanno avuto il morbillo in un secondo momento”.



E così ora restano tanti interrogativi: il piccolo ha contratto la malattia in ospedale? E' stato fatto tutto il possibile per proteggerlo? Il ministero della Salute per il momento non ha ancora deciso se inviare una task force per un’ispezione nella struttura.