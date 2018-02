Monza, madre e figlia trovate morte in casa: fermato il fratello (e zio)

Il 75enne è piantonato presso l'ospedale di Vimercate, dove era stato ricoverato in seguito a un malore per l'eccessiva assunzione di alcol. Era stato proprio il suo svenimento, in un bar vicino a casa, a permettere di trovare i corpi della sorella e della nipote, uccise almeno una settimana fa. Villa non è stato formalmente sentito, né ha parlato con gli inquirenti.



La famiglia non aveva apparenti problemi economici, eppure sembra che Marinella Ronco, la nipote di 55 anni - in crisi a causa di una relazione chiusa -, sua madre Amalia Villa, 85 anni, e lo zio, vivessero da tempo in uno stato di trascuratezza.



In lavatrice abiti sporchi di sangue -Sono stati trovati in lavatrice, ancora sporchi, i vestiti, maschili e femminili, usati per ripulire l'appartamento dal sangue delle due donne. I vestiti sono stati messi sotto sequestro insieme ad una scopa, forse usata per pulire l'appartamento, ora chiuso con i sigilli.