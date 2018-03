Monza, famiglia intossicata per scaldino guasto: salvate tre persone

I vigili del fuoco e i soccorsi del 118 hanno salvato una famiglia rimasta intossicata da monossido di carbonio a Biassono, nella provincia di Monza e Brianza. I soccorritori hanno trasportato in ospedale l'intero nucleo familiare: madre 47enne, padre 46enne e figlio di 6 anni. I tre sono stati sottoposti a una seduta di camera iperbarica e non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente sarebbe stato causato dal malfunzionamento di uno scaldino.