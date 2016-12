Monza, autobus si schianta contro un bar: nove feriti, nessuno grave

Grande spavento in un bar di Busnago, in Brianza, dove un autobus si è schiantato contro l'ingresso ferendo sei clienti in modo lieve. Nella sera del 16 novembre, intorno alle 17.30, l'autista - forse per un malore - ha perso il controllo del pesante mezzo, investendo non solo gli avventori, ma anche tre passanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monza, forze dell'ordine e cinque ambulanze.