Monza, autista tenta di uccidere il capo dopo sospensione: arrestato

Un 33enne siracusano è stato arrestato dai carabinieri di Desio (Monza) per tentato omicidio. Autista per una società di trasporto che opera sul territorio provinciale, ma attualmente sospeso dal servizio, l'uomo ha colpito il suo titolare alla testa con una chiave inglese al culmine di una lite dovuta al provvedimento. Soccorso grazie all'intervento di altri dipendenti, il dirigente è stato trasportato in ospedale.