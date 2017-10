La bellezza architettonica d'Italia si sbriciola non solo nelle grandi città, ma anche in decine di borghi vittime di fenomeni naturali che portano al dissesto idrogeologico e catastrofi come il terremoto. Tra questi, per esempio, Volterra (Pisa) e Civita di Bagnoregio (Viterbo), Norcia (Perugia) e Amatrice (Rieti).



Cosa fare, allora? Per chiese e monumenti inclusi nel piano di intervento per la loro messa in sicurezza sono stati aperti 1.500 cantieri, tra quelli in corso e quelli ultimati, spendendo 10 miliardi di euro. Basteranno?