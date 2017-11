Montelupo Fiorentino, parla la 17enne aggredita nel parco: "Mi hanno massacrato"

"Ora sto molto meglio, ma in ospedale ho avuto diversi dolori: avevo tre ematomi" Inizia così il terribile racconto della 17enne aggredita a Montelupo Fiorentino la mattina dello scorso 14 ottobre, poco dopo essere uscita da una discoteca della zona. Secondo le ricostruzioni la ragazza sarebbe stata colpita violentemente al capo mentre si trovava nel Parco dell'Ambrogiana e qui sarebbe stata trascinata lungo un sentiero, dove sono ancora visibili le sue tracce di sangue.



"Mi sono incamminata per andare alla stazione e tornare a casa, ma da lì in poi non ricordo più nulla - spiega la ragazza a volto coperto ai microfoni di "Quarto Grado" - durante la serata sono stata con un gruppo di amici conosciuti qualche giorno prima, ma c'erano anche altre persone. Non voglio puntare il dito contro nessuno in quanto non so cosa sia veramente successo". Poi la studentessa lancia un messaggio al suo aggressore: "Si faccia avanti! Vorrei sapere almeno il perché."