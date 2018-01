Montagna, salvati escursionisti su pendio ghiaccio nell'Udinese

I tecnici del Soccorso alpino di Forni di Sopra, in provincia di Udine, hanno salvato in nottata, al termine di operazioni di soccorso cominciate nel pomeriggio, due giovani escursionisti friulani rimasti bloccati su un pericoloso pendio ghiacciato, in una zona impervia, in quota e con scarsa o nulla copertura telefonica. I due avevano equipaggiamento non adatto, eventualmente, a trascorrere la notte all'addiaccio.