Montagna:4 alpinisti bloccati in Valtournenche, 2 colpiti da fulmine

Una notte al parco…e in rifugio

Il maltempo sta ostacolando il soccorso di quattro alpinisti ucraini bloccati a oltre 3mila metri di quota, sopra il rifugio Oriondé, in Valtournenche (Aosta). Due di essi sono stati colpiti da un fulmine e non se ne conoscono le condizioni di salute. Il loro recupero sarà tentato all'alba dall'elicottero del soccorso alpino valdostano che alle 21 circa, nella stessa zona, ha già portato in salvo tre cittadini slovacchi.